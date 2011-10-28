Наливайченко закликає опозицію не повторювати фарс

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запропонував учасникам Комітету опору диктатурі узгодити кандидатів у народні депутати у мажоритарних виборчих округах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України» В.НАЛИВАЙЧЕНКО представив на засіданні Комітету опору диктатурі, яке відбулося сьогодні, пропозиції до спільної платформи опозиційних сил на майбутніх парламентських виборах.

За його словами, перший крок - це підтримка єдиного законопроекту від опозиції про вибори народних депутатів за відкритими списками № 9265-2, який внесли депутати обох опозиційних фракцій та положення якого найбільшою мірою відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії.

«Для людей незрозумілим і неприйнятним є те, що сьогодні в парламенті повторюється фарс двотижневої давності, коли внесено вже три законопроекти від депутатів опозиційних фракцій», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО пропонує налагодити координацію дій опозиції на рівні виборчих комісій для спостереження за виборчим процесом та недопущення фальсифікацій.

Третім кроком він назвав відмову від взаємопоборення між опозиційними партіями і політиками, а четвертим - узгодження кандидатів від опозиції на мажоритарних округах та їхню спільну підтримку опозиційними силами.

«Опозиційні сили мають довести людям, що вони здатні домовлятися і діяти разом в інтересах громадян і країни», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.