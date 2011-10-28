Литвин назвав нісенітницею слова Андреєва про «вбивчу силу» укрмови

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає нісенітницею заяву генерального консула РФ у Криму Володимира АНДРЄЄВА про те, що українська мова в автономії може становити загрозу життю людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні журналістам під час робочої поїздки до Житомирської області, коментуючи відповідну заяву В.АНДРЄЄВА.

За словами В.ЛИТВИНА, "він не збирається коментувати подібні нісенітниці".

"Я думаю, що є загрози спокою для самих політиків, які шукають собі проблеми, намагаються ці проблеми порушувати і створювати конфлікти на порожньому місці", - зауважив голова Верховної Ради.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що "мова - це джерело, яке, як би ти не намагався замулити, то воно завжди очиститься і завжди проб`є собі дорогу".

Він зазначив, що доки українські політики не займалися проблемами мови, мовна політика в Україні була толерантною і виваженою. "У нас раніше не було мовних проблем", - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, В.АНДРЄЄВ в інтерв`ю «Севастопольской газете», розміщеному на сайті видання 27 жовтня, розповів, що «Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості». На думку дипломата, «ситуація щодо російської мови (у Криму) неприйнятна і штучно нав`язана». Як вважає В.АНДРЄЄВ, «в Криму російська мова має користуватися широкими правами, порівнянними з державним. Це потрібно переважній більшості тих, хто проживає тут. Це їхнє право та їхній інтерес. І це право й інтерес мають дотримуватися».

За словами генконсула, він «ніколи не чув жодного серйозного аргументу проти надання російській мові статусу другої державної мови. Немає такого аргументу. Це очевидне рішення, яке б зняло багато проблем».

Як вважає В.АНДРЄЄВ, «у Криму ситуація з російської мови якась неприродна, ненормальна». І навів аргументи: «Я ж дивлюся телевізор - в основному, там українська мова. В аптеку заходжу і намагаюся купити якісь ліки, тільки по пам`яті згадую, що це проти цього. А так нічого не розумію, хоча в українській мовній сфері я живу півтора роки і більшість загальних термінів розумію. Але не специфічних термінів». Подібне, на думку дипломата, може становити загрозу життю людей. «І це права людей, яких потрібно відстоювати! І я з жалем відзначаю, що Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості», - сказав В.АНДРЄЄВ.

Також генконсул РФ у Сімферополі вважає, що в Криму має бути не одна, а 10-15 шкіл із російською програмою навчання.