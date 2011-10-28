Азаров запевняє, що головні вимоги МВФ виконані

Уряд i Нацiональний банк України в рамках меморандуму з Мiжнародним валютним фондом (МВФ) виконали практично всi цiльовi показники, заявив Прем’єр-мiнiстр Микола Азаров у п’ятницю на зустрiчi з послом США в Українi Джоном Теффтом, повідомляє "Радіо "Свобода".

«Найголовнiший i найскладнiший пункт – дефiцит консолiдованого бюджету разом iз дефіцитом «Нафтогазу» – ми виконуємо», – наголосив голова українського уряду.

Вiн також повiдомив, що переговори уряду та НБУ з мiсiєю МВФ тривають.

Днями Азаров заявляв, що Україна може не виконати вимогу МВФ щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення. Він спрогнозував «складні переговори», але додав, що уряд «розраховує на взаєморозуміння».

Мiсiя МВФ працюватиме в Києві до 4 листопада. Експерти фонду перевірять виконання вимог, необхідних для отримання чергового траншу кредиту stand-by.