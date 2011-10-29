Прокуратура не збирається закривати справу проти Кучми

Генеральна прокуратура Україна не має наміру закривати кримінальну справу проти екс-президента Леоніда Кучми, попри рішення Конституційного суду щодо неможливість ґрунтувати звинувачення на доказах, одержаних незаконним шляхом, заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу "Інтер".

ГПУ цієї весни порушила кримінальну справу і висунула обвинувачення Кучмі в перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до вбивства Георгія Гонгадзе.

"Як докази в цій справі долучені і ці плівки. Остаточну оцінку доказів дасть суд. На стадії слідства справу стосовно Кучми припинено не буде", - цитує РІА "Новости".