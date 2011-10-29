Депутат Швець: влада не цурається найбрудніших методів

Колишній адвокат у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ заявляє про незаконність рішення Шевченківського районного суду столиці, який задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та дозволив їй подати касаційну скаргу у справі корпорації ЄЕСУ стосовно Антоніни БОЛЮРИ та Геннадія ТИМОШЕНКО, що була «повністю закрита цим же Шевченківським судом ще у 2004 році».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами В.ШВЕЦЯ, 28 жовтня суд розглядав клопотання ГПУ про відновлення строку на подання касаційної скарги на постанову Шевченківського райсуду від 30 грудня 2004 року.

«Всупереч всім нормам юриспруденції та законам логіки Шевченківський райсуд розтягнув для прокуратури термін подачі касації з трьох місяців, відведених законом, до семи років. Зрозуміло, що нічого спільного з правом таке рішення не має», - сказав депутат.

Він назвав безпідставним сьогоднішнє рішення Шевченківського райсуду Києва.

«Ніяких законних підстав у суду сьогодні не було. Генеральна прокуратура сама 7 років тому погодилась з вироком суду, і всі ці роки не виявляла бажання оскаржити його. Тепер Банкова дала команду – і вони раптом схаменулись, що не погоджуються з таким рішенням», - зазначив В.ШВЕЦЬ.

За його словами, суд так поспішав із ухваленням рішення, що навіть не повідомив усіх учасників процесу про дату та час засідання.

Крім того, В.ШВЕЦЬ зазначив, що суд «забув» звернути увагу на те, що законність закриття справ проти Г.ТИМОШЕНКО та А.БОЛЮРИ була підтверджена рішенням двох палат Верховного суду у 2005 році.

«Відвертий цинізм, продемонстрований сьогодні, для мене як для юриста абсолютно чітко викриває той факт, що це – політичне замовлення. Влада не цурається найбрудніших методів, щоб дискредитувати свого головного політичного опонента Юлію ТИМОШЕНКО», - наголосив В.ШВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України розповсюдив повідомлення, що сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання ГПУ про поновлення строків на касаційне оскарження постанов цього ж суду про закриття кримінальних справ стосовно кількох співучасників колишнього президента корпорації «Єдині енергетична системи України» Юлії ТИМОШЕНКО.

Після набрання законної сили зазначеного рішення кримінальна справа разом з касаційними скаргами Генеральної прокуратури буде направлена до Вищого спеціалізованого суду розгляду кримінальних та цивільних справ для розгляду по суті.

20 жовтня 2011 року Генеральна прокуратура України скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання бюджетних коштів на суму понад 25 млн. грн. та ухилення від сплати податків на суму понад 20 млн. грн. шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування від оподаткування доходів від діяльності її офшорної компанії Somolli Enterprises Limited.

У Генпрокуратурі наполягають, що Верховний суд України у 2005 році рішення про закриття кримінальних справ по суті не розглядав, у задоволені клопотань захисника В.ШВЕЦЯ в інтересах Ю.ТИМОШЕНКО та інших було відмовлено.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.