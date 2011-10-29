У Верховній Раді поговорили про моду

Голова Комітету Верховної Ради з промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що українські дизайнери є гордістю України, «про них знають у світі, вони - краща складова бренду України», тому «дивно, що наша легка промисловість все ще не використовує їхні таланти і працьовитість повною мірою».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона сказала у ході засідання круглого столу на тему: "Від легкої промисловості до індустрії моди: шляхи виходу з кризи", участь у якому взяли народні депутати, вітчизняні дизайнери, представники легкої промисловості, баєри і власники торгових мереж.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зауважила, що мета заходу - обговорити і створити механізми, які дозволять зібрати разом весь ланцюжок, який складає fashion-індустрію: дизайнер, виробник, маркетинг, продавець, покупець.

«В Україні колосальний ринок внутрішнього споживання товарів легкої промисловості обсягом у 80 млрд. гривень, з яких продукція вітчизняного виробництва не перевищує 10%. Наше завдання - розробити такий алгоритм взаємодії представників легкої промисловості, дизайнерів і баєрів-власників торговельних мереж, щоб вони могли знайти шлях до кінцевого споживача і надати йому конкурентоспроможну продукцію за доступною ціною», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Учасники заходу обговорили основні проблеми та кризові явища в легкій промисловості та їхні джерела, перехід до повноцінної fashion-індустрії: виробництво, маркетинг, продаж, способи стимулювання розвитку української індустрії моди.

На думку учасників круглого столу, для динамічного розвитку легкої промисловості необхідно забезпечити дієвий захист вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції при імпорті продукції легкої промисловості із заниженою митною вартістю. У результаті будуть створені сотні тисяч робочих місць у депресивних регіонах.

За підсумками роботи круглого столу прийнято рішення створити робочу групу, яка систематизує й узагальнить пропозиції, висловлені учасниками дискусії і підготує матеріали для законопроекту, спрямованого на стимулювання переходу від легкої промисловості до повноцінної фешн-індустрії в Україні.

У роботі круглого столу взяли активну участь виконавчий директор Асоціації та об`єднання роботодавців «Укрлегпром» Тетяна ІЗОВІТ, ідеолог та організатор Mercedes-Benz Fashion Week Ukraine Дар`я ШАПОВАЛОВА, засновник та голова оргкомітету «Українського тижня моди» Ірина ДАНИЛЕВСЬКА, голова наглядової ради компанії "Текстерно" Валерій ЛОМАЧ, президент асоціації «Укршкіравзуттяпром» Олександр БОРОДИНЯ, дизайнер, власник магазинів «Tago» Ігор ЧУМАК, віце-президент компанії «Чексіл» Дмитро ПОПОВ, власник мережі магазинів «Відіван» Валерій РОДІН, байєр магазину «Пюре» Тетяна КРЕМЕНЬ, головний редактор журналу Harper`s Bazaar Ukraine Наталія ГУЗЕНКО, головний редактор журналу L`Officiel Анна ВАРРАВА, а також відомі дизайнери Віталій ПАВЛИШИН, Антон БЕЛІНСЬКИЙ, Андре ТАН, Олена ДАЦЬ, Юлія АЙСІНА.