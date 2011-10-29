В Умані розповіли, скільки заробили на хасидах

Умань Черкаської області під час цьогорічного паломництва хасидів отримала на 20% більше надходжень до бюджету, ніж торік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Черкаської облдержадміністрації з посиланням голову ОДА Сергія ТУЛУБА.

За словами губернатора, ще немає остаточних фінансових результатів після паломництва хасидів на святкування Рош-га-Шана в Умань. Зараз податківці опрацьовують звіти усіх підприємств, які мали відношення до паломництва хасидів.