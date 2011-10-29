В Умані розповіли, скільки заробили на хасидах
13:21, 29 жовтня 2011Політика
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Підрахунки тривають
Умань Черкаської області під час цьогорічного паломництва хасидів отримала на 20% більше надходжень до бюджету, ніж торік.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Черкаської облдержадміністрації з посиланням голову ОДА Сергія ТУЛУБА.
За словами губернатора, ще немає остаточних фінансових результатів після паломництва хасидів на святкування Рош-га-Шана в Умань. Зараз податківці опрацьовують звіти усіх підприємств, які мали відношення до паломництва хасидів.
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