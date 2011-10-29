За 10 років Партія регіонів "збільшилася в тисячі разів"

Голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН заявляє, що за 10 років Партія регіонів «збільшилася у тисячі разів і виросла в найбільшу політичну силу в Україні і всій Європі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вручення партійних квитків у рамках святкування 10-річчя Харківської міської організації партії.

Партквитки отримали перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, почесний консул Республіки Вірменія у Харкові Армен АСЛАНЯН та ще 12 діячів культури, спортсменів, активістів.