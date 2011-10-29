Тимошенко вважає резолюцію Європарламенту однією з найжорсткіших

Екс-прем`єр України, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає резолюцію Європарламенту щодо України однією з найбільш жорстких, повідомив її захисник, народний депутат Сергій Власенко в інтерв`ю радіо "Эхо Москвы".

Як повідомив С.Власенко, Ю.Тимошенко знає про те, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо внутрішньополітичної ситуації на Україні, і про те, що її вирок депутати розцінили як "судове зловживання з метою політичного придушення провідного опозиційного політика". Екс-прем`єр, наголошується в резолюції, має брати участь у наступних парламентських виборах.

"Так, вона знає про цю резолюції, вона бачила той текст, який публікувався у нас в електронних ЗМІ ... На мій погляд - і Тимошенко з цим згодна - ця резолюція одна з найжорсткіших. Незважаючи на те, що резолюція формально розділена на дві частини, в одній з них зазначені можливі перспективи України, але в іншій частині абсолютно чітко вказано ті проблеми, які існують в Україну і які треба подолати ", - розповів Власенко.

Він зазначив, що сам вважає резолюцію Європейського парламенту унікально жорсткою по відношенню до конкретного державі і по відношенню до конкретної кримінальної справи, приклад якої наведено як порушення основоположних прав і свобод громадян

Захисник також розповів, що у Тимошенко в СІЗО є можливість дивитися телеканали і читати пресу.

За словами Власенка, захисники відвідують Тимошенко щодня. "Що стосується членів родини, то оскільки і Євгенія, і Олександр Геннадійович також є захисниками-членами сім`ї (Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає такий статус), вони також мають можливість без обмеження часу проводити зустрічі з Юлією Володимирівною", - розповів він.

Натомість, за словами Власенка, екс-прем`єра в СІЗО не можуть відвідати її однопартійці.

"На жаль, по відношенню до Юлії Володимирівни створено якийсь абсолютно нелогічний, нерозумний, "ексклюзивний" прецедент, коли суддя, що дає дозвіл, просто відмовляє без будь-якої мотивації всім іншим особам, крім захисників ... - розповів він. - Наприклад, у справі Юрія Луценка суддя один раз на два тижні дозволяє однопартійцям Юрія Віталійовича з ним зустрічатися і обговорювати якісь питання. А спілкування Юлії Володимирівни із зовнішнім світом здійснюється тільки через захисників".