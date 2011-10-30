Симоненко хоче знищити посаду президента України

Лідер Компартії України Петро Симоненко вважає, що в Україні потрібно ліквідувати інститут президентства.

"У що виливаються у нас президентські вибори? Вони ж самі по собі небезпечні - вибори президента України. Це ж кожного разу національна катастрофа! Що не вибори президента, що зіткнення Заходу і Сходу країни. І в результаті виборів половина країни відчуває себе переможеною", - сказав Симоненко в інтерв'ю, викладеному на офіційному сайті КПУ.

На його думку, регіональну неоднорідність Україні теж потрібно враховувати при визначенні свого ставлення до президентського інституту.

"Президентська посада - це не тільки джерело політичного конфлікту, а й фактор, що підриває територіальну єдність, що провокує розкол країни. Одне тільки це, на мій погляд, є достатньою підставою для постановки питання про скасування посади президента", - вважає лідер КПУ.

ТСН