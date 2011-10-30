Фірташ: У жодні Партії регіонів я вливатися не буду
17:38, 30 жовтня 2011Політика
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Бізнесмен від політики відхрещується
Глава ради директорів групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ не планує вступати в лави Партії регіонів і брати участь у виборах до Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це бізнесмен заявив в неділю, відповідаючи на питання журналістів у Сімферополі.
«Я не обиратимуся в депутати. У жодні Партії регіонів я вливатися не буду», - сказав Д.ФІРТАШ.
За його словами, бізнес і політика - дві різні речі.
«Я не займаюся політикою», - підкреслив бізнесмен.
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