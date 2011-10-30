Фірташ: У жодні Партії регіонів я вливатися не буду

Глава ради директорів групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ не планує вступати в лави Партії регіонів і брати участь у виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це бізнесмен заявив в неділю, відповідаючи на питання журналістів у Сімферополі.

«Я не обиратимуся в депутати. У жодні Партії регіонів я вливатися не буду», - сказав Д.ФІРТАШ.

За його словами, бізнес і політика - дві різні речі.

«Я не займаюся політикою», - підкреслив бізнесмен.