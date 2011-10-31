Експерт радить Тимошенко «перезавантажити» роботу свого штабу

Проведення парламентських виборів за змішаною пропорційно-мажоритарною системою стане справжнім випробуванням для цілісності та ефективності української опозиції, вважає директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

У коментарі УНІАН директор АМС зазначив, що «протягом останніх 10 років українська еліта за допомогою пропорційних виборів навчилася продавати «котів у мішках». Завтра, із запровадженням змішаної системи, політичної відповідальності стане більше. Проте при цьому існує ризик втрати ряду основоположних демократичних цінностей. Особливо в контексті виборів в одномандатних округах». У той же час, вважає експерт, «ще більші ризики змішаної системи закладені для української опозиції, котра, очевидно, не зможе узгодити хоча б приблизного єдиного списку кандидатів. І це при тому, що, за великим рахунком, ні в БЮТ, ні в НУ-НС, ні тим більше в ЯЦЕНЮКА немає великої кількості кандидатів, здатних перемогти на мажоритарних округах».

На думку В.БАЛИ, змішана виборча система дуже ефективно продемонструє всі плюси і мінуси політичних команд.

«Сьогодні Юлії ТИМОШЕНКО слід відверто «перезавантажувати» роботу свого штабу, своєї команди. Їй потрібно розуміти, хто з її найближчого оточення ще здатний посилити її особисту харизму, а хто - працює «в мінус», - каже В.БАЛА.

На його думку, головна проблема команди Ю.ТИМОШЕНКО – «це забудькуватість і відсутність ініціативи. Вони забули, як за владу треба боротися, і бояться проявляти ініціативу, надаючи цю можливість виключно лідеру».

«Ті ж, хто намагається вести самостійне позиціонування, такі, як Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Євген СУСЛОВ, Микола ТОМЕНКО, викликають страх і нерозуміння у залишених на свавілля штабістів з когорти Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА», - вважає директор АМС.