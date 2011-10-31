Засуджений до двох років ув’язнення активіст «Тризубу» помер під час операції

Засуджений до двох років позбавлення волі 59-річний член організації «Тризуб» Степан Бичек помер під час операції на серці.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Івано-Франківської газети «Галицький кореспондент» діяч націоналістичної організації «Тризуб» С.Бичек помер під час операції із шунтування серця.

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Рогатинський районний суд Івано-Франківської області присудив «тризубівцю» два роки позбавлення волі за незаконне зберігання зброї - автомата Калашникова, пістолета системи наган та помпової рушниці.

Під час судового процесу підсудний визнав свою вину, розкаявся і просив суд суворо його не карати, зважаючи на важкий стан здоров`я (С.Бичек був інвалідом ІІ групи, страждав на хвороби серця та цукровий діабет). У своїх поясненнях на суді С.Бичек не приховував, що виявлені в нього вдома пістолет, рушниця та декілька радіостанцій справді належать йому.

Вирок Рогатинського районного суду підтвердив Апеляційний суд Івано-Франківської області і в червні С.Бичека етапували в колонію.

За словами колишнього адвоката засудженого Володимира БАНДУРИ, тільки після настійливих звернень захисників до С.Бичека було застосовано амністію і 6 вересня він вийшов на свободу, після чого хотів поправити підірване за ґратами здоров`я.

Довідка УНІАН. Арешти членів ВО "Тризуб", які відбувалися у різних регіонах України після знищення на початку року пам`ятника Сталіну в Запоріжжі, речники цієї організації одразу назвали політичними. Під час судового процесу С.Бичек також відзначав політичний підтекст порушеної проти нього кримінальної справи.