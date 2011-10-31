У ПР кажуть, що декриміналізація Тимошенко - загроза правовій державі

Законопроект про декриміналізацію економічних злочинів практично готовий до розгляду у Верховній Раді.

Про це сказав голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сьогодні під час брифінгу після закінчення Погоджувальної ради парламенту, повідомили УНІАН в прес-службі Ін.

Зокрема, за його словами, законопроект про лібералізацію Кримінального кодексу практично готовий до розгляду у ВР. «Цей документ стосується питань лібералізації щодо економічних злочинів, які здійснюються в бізнесі. Президент подав саме такий закон. І чим раніше ми його приймемо, тим сприятливішим буде бізнес-клімат у країні», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

«Тобто громадянин, який порушив якісь економічні закони, за рішенням суду може компенсувати завдані державі збитки і продовжувати працювати, але вже в рамках законодавства, приносячи державі користь, а не зазнавати кримінального переслідування, результатом чого може стати його утримування за рахунок коштів платників» податків, – зазначив депутат.

Разом з тим, як заявив О.ЄФРЕМОВ, «нас стримує, на жаль, політизування цього питання». За його словами, йдеться про спробу внести до списку «економічних» злочинів статтю Кримінального кодексу, за якою була засуджена екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я говорив з багатьма громадянами, котрі висловлюють нерозуміння ситуації, коли існуюче законодавство міняється тільки для того, щоб виправдати колишнього високопоставленого чиновника, який переступив закон», – заявив О.ЄФРЕМОВ. «І люди говорять, що якщо закон міняти під одну людину, тоді правової держави в нас немає. Дуже важко щось заперечити, коли питання ставиться таким чином», – додав він.

«Тому я глибоко переконаний, що ми не можемо змінити закони, особливо – КК, під одну людину», – сказав О.ЄФРЕМОВ.