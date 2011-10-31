Попов: французькі інвестори виявили інтерес до бізнесу у Києві

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що французький бізнес зацікавлений у реалізації низки інвестиційних проектів у Києві, зокрема, пов`язаних з розвитком інфраструктури міста.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це йшлося під час зустрічі, яку в ході свого візиту до Франції О.ПОПОВ провів з представниками великого бізнесу цієї країни.

"Київ готовий до співпраці і є надійним партнером у реалізації спільних проектів. Зараз для нас дуже важливо перейти від теорії і декларацій до реалізації в столиці конкретних проектів. Це дасть сигнал не лише бізнесу Франції, а й усім іншим закордонним інвесторам", – цитує прес-служба О.ПОПОВА.

За його словами, інвестори виявили зацікавленість у будівництві торговельних комплексів та підземних шляхів. "Зараз нам треба зробити експертну оцінку тих проектів, які є в Генплані, і розглянути питання залучення приватних інвестицій до їх реалізації, та спільну подальшу експлуатацію таких шляхів через форму концесії", – вважає голова КМДА.

Крім того, за словами О.ПОПОВА, інвестори виявили інтерес і до розвитку малого та середнього бізнесу в Києві, зокрема, у сфері готельних послуг та послуг громадського харчування.

"Для того, щоб остаточно змінити думку щодо інвестиційного клімату у Києві, необхідно реалізувати декілька конкретних проектів. Після цього можна буде сказати: у нас є відпрацьований механізм взаємодії. І саме це стане позитивним прикладом для інших інвесторів. Думаю, протягом кількох місяців ми вийдемо на реалізацію таких проектів", – підкреслив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ 27-28 жовтня знаходився із робочим візитом у Парижі (Франція).