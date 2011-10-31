Побита Ландіком модель пішла на мирову через погрози?

Побита депутатом Луганської міськради Романом Ландіком модель Марія Коршунова підписала мирову угоду, тому що проти неї хотіли порушити кримінальну справу.

Про це ТСН повідомив батько підсудного, депутат від Партії регіонів Володимир Ландік.

"Я сказав, що, так як вона вдарила першою, то ми у відповідь порушимо кримінальну справу проти неї. Мені запропонували: відмовляємося від своєї, ви не ініціюєте свою. Ну, і я погодився", - розповів депутат.

Він також уточнив, що "ні про які гроші мова не йде".

Як повідомлялося, 4 липня 2011 вночі в ресторані "Баккара" у Луганську Роман Ландік побив Марію Коршунову.

Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти депутата за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україні. Роман Ландік був затриманий в Краснодарі (РФ).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня 2011 про видачу Україна Романа Ландіка для притягнення до кримінальної відповідальності. 27 вересня Ленінський райсуд Луганська виніс рішення про арешт депутата Луганської міської ради Романа Ландіка на два місяці.

Нагадаємо, раніше батько Романа депутат Партії регіонів Володимир Ландік заявив, що постраждала Марія Коршунова визнала, що того вечора була напідпитку і вдарила до того, як він її зачепив. Потім адвокат Романа Ландика сказав, що "жертва" була п’яною і першою затіяла бійку.

31 жовтня стало відомо, що Коршунова уклала мирову угоду з Ландіком.