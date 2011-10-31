Одеська "Свобода" вимагає перевірити "кремлівських маргіналів"

Одеська обласна організація ВО «Свобода» направила в Генпрокуратуру і Службу безпеки України звернення, в якому міститься вимога «вжити заходів для припинення протизаконної діяльності проти України і українців, здійснюваної організаціями «Дозор», «Колокол», «Войско верных казаков черноморских имени Хмельницкого» та «Наследники Победы».

Як уточнили УНІАН у прес-службі облорганізації «Свободи», «ми закликали правоохоронні органи перевірити, зокрема, вказані організації на предмет їх фінансування іноземними державами з метою підриву миру та стабільності в Україні».

За словами «свободівців», «останнім часом із боку цих маргінальних прокремлівських угрупувань лунають наклепницькі звинувачення в «нацизмі» й «екстремізмі» на адресу старого українського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, облорганізації ВО «Свобода» та інших українських організацій».

«На своїх сайтах, а також у публічних виступах, зокрема 28 жовтня під стінами Одеської облради, представники цих угрупувань Марія БІЛЬЧАК і Антон ДАВІДЧЕНКО багаторазово і систематично дозволяли собі висловлювання, що паплюжать національну гідність українців, а також українських організацій Одеси. Їхні безпідставні висловлювання розпалюють міжнаціональну ворожнечу в місті. Проте з боку місцевих правоохоронних органів адекватної реакції досі немає», - підсумували автори документа.