Нардеп: ЄС не відмовиться від України, навіть якщо Янукович вб'є Тимошенко

Керівник Луганського обкому КПУ, народний депутат України Спиридон КІЛІНКАРОВ переконаний, що «Євросоюз не відмовиться від України» через арешт Юлії ТІМОШЕНКО. Про це він заявив журналістам на брифінгу в Луганську 31 жовтня, передає «Остров».

«Минулого тижня преса кричала про те, що через рішення Печерського суду Євросоюз відмовиться від України. Я вважаю, що Євросоюз ніколи не відмовиться від України, навіть якщо Віктор Федорович особисто застрелить ТИМОШЕНКО на площі», - заявив депутат.