Янукович: Ми поступово витягуємо Україну з економічної прірви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україні практично вдалося вийти на докризовий рівень економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому і регіональному рівнях» сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що за півтора роки вдалось подолати адміністративний хаос у країні, відтворити дієздатну владну вертикаль.

«Ми поступово витягуємо Україну, як кажуть, з економічної прірви, в яку вона скотилася у 2008-2009 роках. На сьогодні Україні вдалось вийти майже на докризовий рівень економічного розвитку», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у людей є робота, зарплати, заборгованість по якій поступово скорочується, а також поступово зростає розмір зарплати.

Також він звернув увагу на зростання ВВП і промислового виробництва.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, цього року було зібрано один з найкращих урожаїв за усі роки Незалежності, і головне тепер - по-господарськи використати це досягнення.

Також глава держави зазначив, що вдалося приборкати інфляцію. «Хоча вона і тримається на рівні приблизно 9%, це один з найнижчих показників за останні 5 років», - сказав він.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що залишаються великі ризики економічного розвитку, і в першу чергу, це пов’язано з розгортанням у світі нової хвилі світової економічної кризи.

«Не хочу нікого лякати, я багато їжджу по світу і бачу, що робиться, і з засобів масової інформації ми також бачимо, як лідери великих європейських країн, США працюють над тим, щоб приборкати ту кризу, яка, як кажуть, дає про себе відчути все сильніше і голосніше», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він запевнив, що українська влада щоденно в робочому режимі працює на різних рівнях, щоб не допустити впливу цієї нової хвилі на українську економіку.

Зокрема, він повідомив, що вчора завершив свій робочий день нарадою з «великим активом верхніх щаблів влади держави».

«Ми слідкуємо в режимі он-лайн щоденно, що робиться на світових ринках», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що влада готова в будь-яку хвилину відреагувати на економічні зміни у світі.