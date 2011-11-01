У ПР кажуть, що вибори однозначно будуть змішаними

Внесений депутатами від парламентської більшості законопроект про вибори є фактичним пошуком компромісів у питаннях, які гостро обговорювалися і обговорюються в стінах ВР. Він не суперечить нормам, які майже рік вироблялися створеною Президентом Робочою групою, а уточнює і доповнює їх з урахуванням думок народних депутатів, заявив член фракції Партії регіонів у Верховній Раді Владислав Забарський.

"Саме Верховна Рада є тим органом, який формує законодавчу базу в країні, у тому числі - виборче законодавство. Це нам неодноразово говорили і наші західні партнери: саме парламент повинен визначати правила гри,за якими він обиратиметься", - цитує депутата прес-служба Партії регіонів.

Він також повідомив, що лідери парламентських фракцій уважно вивчили підготовлений Робочою групою і розглянутий Венеціанською комісією документ. "На його основі розроблений проект, який буде детально і постатейно обговорюватися в стінах ВР. Так само як і інші законопроекти, внесені народними депутатами. Ми розглянемо усі думки, усі точки зору. І той проект, який набере більшість голосів в сесійному залі, і стане законом,за яким будуть проведені наступні вибори", - додав політик.

При цьому він нагадав, що рішення народних депутатів про формування альтернативного законопроекту не суперечать позиції Президента, який неодноразово заявляв про бажання, щоб новий закон відбивав усі думки, представлені у Верховній Раді.

"Було б некоректно, якби Адміністрація Президента замість членів парламенту писала закон про вибори народних депутатів", - відзначив В. Забарский.

За його словами, головна вимога Президента - відповідність нового закону ряду фундаментальних демократичних стандартів. "По-перше, повинно йтися про забезпечення чесної і прозорої системи виборів, яка зміцнить демократію і громадянське суспільство.

При цьому мають бути враховані критично важливі напрацювання Робочої групи, які гарантують стимулювання демократичних процесів", - уточнив депутат.

"Новий закон повинен забезпечити прозорість виборів, дати усім учасникам рівні можливості і єдині "правила гри", а також - достатній час для підготовки. Деталі процесу підготовки до виборів, нарізки округів, уточнення списків виборців мають бути відомі заздалегідь усім учасникам", - повідомив він.

"Що стосується системи майбутніх виборів, вона однозначно буде змішаною. Така система дає ряд переваг в порівнянні з нормами, за якими проходили попередні вибори. Фактично змішана система зробить політичну систему стабільнішою, а самих депутатів - підзвітними безпосередньо виборцям. Збереження в змішаній системі виборів за списками партій є гарантією того, що за політичними партіями буде закріплена та роль, яку вони грають в демократично розвинених країнах" - відзначив Владислав Забарський.

Депутат сказав: важливо, що за новим законом в парламенті будуть представлені і незалежні депутати, обрані в результаті голосування людей, а не вибору партійного керівництва. "Адже ні для кого не секрет, що в результаті продажу місць в партійних списках на виборах 2006 і 2007 років до парламенту потрапили "випадкові люди". І вони, заплативши за місце, вважали себе вільним від зобов`язань, даних лідерами списків. Саме тому фракції нинішньої опозиції двічі втрачали мало не половину свого складу, на відміну від Партії регіонів, яка гідно пройшла період перебування в опозиції 2007-2010 років", - пояснив він.

Як відзначив парламентар, обрання депутатів по мажоритарних округах забезпечить їх прямий зв`язок з громадянами, посилить підзвітність виборцям на місцях. "Адже зараз виборці не знають своїх депутатів в обличчя. Максимум пам`ятають перші п`ятірки партійних списків. Тому вибори по мажоритарних округах дадуть можливість депутатам бути ближчими до людей і вирішувати проблеми їх конкретного міста або села. А це і ремонт доріг, шкіл, дахів, і всі ті проблеми, рішенням яких раніше займалися депутати на місцях", - сказав В. Забарский.

На думку політика, виборчий поріг в 5% для партій для проходження до парламенту забезпечує ефективність функціонування Верховної Ради. "Цей поріг не виходить за рамки того, що використовується і в демократіях, що розвиваються, і в розвинених європейських країнах. Він стимулюватиме зростання політичних партій. А змішана система виборів не дозволить лідерам парламентських партій монополізувати свій вплив. Адже популярні у людей політики зможуть бути обрані без затвердження і схвалення з боку лідерів національних політичних партій в мажоритарних округах", - додав він.

"Таким чином, Україна зможе розвивати демократичні механізми і зміцнювати громадянське суспільство, зберігаючи стабільність системи управління країною і ухвалення законів", - резюмував Владислав Забарський.