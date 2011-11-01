Єфремов називає пікетування ВР провокацією

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що сьогоднішнє пікетування парламенту це провокація, оскільки вже досягнуто домовленості між урядом і керівниками, зокрема, чорнобильських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив на брифінгу.

Він зазначив: «Мені важко зрозуміти, з якими вимогами прийшли в цьому випадку ці люди, тому що всі питання з їхніми керівниками ще позаминулого тижня узгодили і, більш того, впродовж минулого тижня працювала робоча група на чолі із заступником міністра фінансів, тому всі проблеми з даних категорій було узгоджено і знято в тому законопроекті, який, можливо, розглядатиметься».

О.ЄФРЕМОВ вважає, що сьогоднішня акція чорнобильців, «на мій погляд, це була провокація».

За його словами, якщо йдеться про «свободу для однієї категорії, то це більше нагадує анархію».

«Якщо влада йде на переговори, якщо влада вирішує всі питання, які порушуються людьми, то навіщо розбурхувати ситуацію, коли ці переговори можуть потім вважатися недійсними», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

На питання журналістів про те, що на обличчях деяких народних депутатів був страх, коли чорнобильці пішли штурмом на парламент, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Я не бачив у своїх колег страху».

«Більшість народних депутатів, які працюють в залі, пройшли в своєму житті всяке, тому відчуття страху це не те, про що взагалі-то думають депутати, які працюють тут в залі (йдеться про сесійний зал ВР – УНІАН)», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.