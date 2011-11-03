Резолюція форуму: з 3 листопада Верховна Рада є нелегітимною

3 листопада ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції» (КУПР), Всеукраїнський комітет "Наступ" спільно з іншими громадськими і політичними організаціями та об’єднаннями проведуть пікетування столичної міськдержадміністрації, парламенту та Адміністрації Президента з вимогою розпуску Верховної Ради України VI скликання.

Про це повідомляють прес-служби КУПР та "Наступу" .

Спершу, о 9.00 ранку учасники акції прийдуть до Київської міськдержадміністрації з метою вручити представнику влади резолюцію про розпуск Верховної Ради України.

“У документі, творцями якого стали одночасно кілька тисяч людей зі всієї України йдеться, що починаючи з 3 листопада 2011 р. чинне скликання парламенту вважається нелегітимним, а рішення його – недійсними”, - зазначається в повідомленні прес-служби "Наступу". Представнику Київради планується вручити вимогу внести до порядку денного питання про висловлення недовіри Верховній Раді і прийняти відповідне рішення на сесії.

Окрім того, під стінами КМДА учасники оберуть зі свого числа трьох делегатів до Народної Ради, яка представлятиме «інтереси українського народу у протистоянні прости свавілля чинної влади», зазначає прес-служба.

Після цієї акції, о 10 годині, колона активістів, яка, за прогнозами організаторів, налічуватиме до 500 осіб приєднається до мітингу під стінами Верховної Ради, де учасники спільно мають намір прийняти рішення про розпуск Верховної Ради та передати його у стіни парламенту. За словами одного із організаторів акції, лідера Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслана СЕКЕЛИ, у рішенні йтиметься про необхідність негайного розпуску ВР, адже легітимний термін її діяльності давно минув. Окрім того, воно міститиме також звернення до Президента та Центральної виборчої комісії «припинити незаконні дії та негайно розпочати виборчий процес».

Завершить акцію протесту марш учасників до Адміністрації Президента, де петицію передадуть главі державі Вікторові ЯНУКОВИЧУ.

Як нагадують організатори акції, 14 жовтня 2011 р. на Форумі громадських організацій України, який зібрав представників 557 громадських організацій та об`єднань, що представляли всі соціальні групи населення та всі регіони України, було прийнято рішення звернутися до всіх обласних рад, Верховної Ради АР Крим, міських рад м.Києва і м.Севастополя з вимогою висловлення недовіри Верховній Раді України VI скликання.

«Беручи до уваги статтю 21 Загальної декларації прав людини та статтю 26 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, де передбачено, що воля народу повинна бути основою влади уряду; керуючись статтею 5 Конституції України та Рішенням Конституційного Суду від 5 жовтня 2005 року (у справі про здійснення влади народом), де передбачено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, Форум громадських організацій України прийняв Резолюцію про нелегітимність Верховної Ради України VI скликання і про вимогу її розпуску до 3 листопада 2011 року», - говориться в повідомленні прес-служби.