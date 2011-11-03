Учасники акції протесту рушили на Банкову
13:05, 03 листопада 2011Політика
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З Кабміну ніхто не вийшов
Учасники акції протесту вирушили від Будинку уряду до Адміністрації Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 300 осіб простоявли близько 30 хвилин під Кабінетом міністрів і, не дочекавшись, що хтось із членів уряду вийде до них, на заклик організаторів акції вирушили на вулицю Банкову до Адміністрації Президента.
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