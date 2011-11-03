Єфремов: за акціями під ВР стоять окремі політики

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що за акціями під Верховною Радою і Кабінетом міністрів стоять окремі політики, які братимуть участь у парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, «чим ближче ми наближатимемося безпосередньо до виборів, тим більше виникатимуть різні ситуації, коли окремі політичні сили ініціюватимуть якісь заходи».

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що він натякає на конкретних політиків, О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що це «і так зрозуміло».

«Там позначені окремі політики, які сьогодні претендують на участь у виборах наступного періоду. Прізвища їх відомі – там кілька осіб», - сказав О.ЄФРЕМОВ.