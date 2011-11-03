Профільний комітет ВР підтримує декриміналізацію статті Тимошенко

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою була засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє Інформаційне управління парламенту з посиланням на голову комітету Віктора ШВЕЦЯ.

Так, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому поданий Президентом проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської та службової діяльності).

В.ШВЕЦЬ повідомив, що під час підготовки проекту до другого читання було враховано 64 з 223 поправок народних депутатів, серед них і поправка самого В.ШВЕЦЯ щодо виключення 365-ї статті з Кримінально кодексу.

Члени Комітету під час розгляду підтримали пропозиції народних депутатів Ірини ГЕРАЩЕНКО, Бориса ТАРАСЮКА, В’ячеслава КОВАЛЯ, Володимира МОЙСИКА щодо зміни назви законопроекту. Парламентарії запропонували доповнити назву проекту словами "та службової", виклавши її у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської та службової діяльності".

11 з 12 членів Комітету також підтримали поправки 95 і 198 народного депутата В.ШВЕЦЯ. Поправкою 95, якою пропонувалося вилучити з Кримінального кодексу статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234, 235 запропоновано також вилучити статтю 365 "Перевищення влади або службових повноважень".

Крім того, члени комітету пропонують доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 365-3, за якою перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, вчинене для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у значному розмірі, карається штрафом від п`ятисот до тисячі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Перевищення влади або службових повноважень, вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у великому розмірі, карається обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від шестисот до тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот до тисячі семисот неоподатковуваних мінімумів доході громадян.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень (стаття 365 ККУ) під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.