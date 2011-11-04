Гриценко: те, що влада боїться народу, це добре, але...

Заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що деякі особи купують зброю і готують напади на органи влади, є абсолютно неадекватною, заявив у коментарі УНІАН лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, «те, що влада боїться народу, це добре, бо, може, робитиме менше помилок. Але я б не хотів, аби такий заклик Президента міністри-силовики сприйняли як керівництво до дії і спрямували підготовку своїх структур насамперед на захист влади – замість того, щоб захищати народ від реальних бандитів».ю

А.ГРИЦЕНКО нагадав про нещодавні події в Одесі, коли силовики продемонстрували «абсолютну безпорадність: для того, щоб зупинити трьох бандитів, довелося залучати кілька тисяч представників силових підрозділів».

Він зауважив, що «силові структури налічують 715 тисяч осіб, з них тільки 184 тисячі – це Збройні сили, які захищають народ від агресії ззовні. А решта зорієнтована насамперед на захист влади від народу. Тому якщо після цієї емоційної заяви ЯНУКОВИЧА й далі здійснюватиметься переорієнтація силових структур на захист влади – це буде небезпечно».

А.ГРИЦЕНКО також звернув увагу на те, що силові структури, коли захищають владу від мирних акцій, зібрань, виходять добре підготовленими, оснащеними, у бронежилетах, але коли треба боротися з бандитами – виявляється, що бронежилетів і відповідного оснащення нема. На його думку, акцент у розвитку силових структур потрібно змістити на захист саме країни, громадян від того, що їм становить загрозу, а не дбати про чиновників.

«Усі ці так звані терористичні акти, які отримали розголос у ЗМІ, притягнуті за вуха. Я не бачу в тому чогось серйозного й небезпечного», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, «якщо влада й надалі діятиме в інтересах власного збагачення, то народний гнів тільки наростатиме. Це абсолютно очевидно. Ми це вже бачили в країнах Північної Африки, арабського світу».