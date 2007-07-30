Партія регіонів призначила голову виборчого штабу

Керівником центрального виборчого штабу Партії регіонів призначений народний депутат V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ.

Про це повідомляється на сайті Партії регіонів з посиланням на народного депутата, заступника глави парламентської фракції Партії регіонів Василя ХАРУ.

За словами В.ХАРИ, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні президії Політради ПР, яке проходило під головуванням лідера Партії регіонів, прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

В.ХАРА зазначив, що в ході засідання були призначені керівники регіональних штабів, розглядалися «програмні питання» і обговорювалася підготовка до проведення X з`їзду партії, який пройде 4 серпня.