Литвин вважає, що масові акції можуть дезорганізувати життя в Україні

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що масові акції в Україні можуть призвести до «дестабілізації і дезорганізації життя в країні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам під час поїздки в Боярку, відповідаючи на запитання з приводу того, чи можуть нинішні акції в разі економічної кризи перерости у більш масштабні протести.

Він зазначив, що виникають запитання, чому ці люди виходять на мітинги: «Я не є прихильником того, щоб говорити, що абсолютно всіх людей «стимулювали». «Хоча ми прекрасно розуміємо, що масові акції певною мірою завжди організовуються і певною мірою стимулюються, але причини, рушійні мотиви, очевидно, потребують осмислення і відповідної уваги», - додав В.ЛИТВИН.

При цьому спікер зазначив, що в нього викликає здивування, що «ті люди, які вчора приймали відповідні рішення про зупинення дій соціальних законів, сьогодні намагаються очолити мітинги і активно на них виступати». В.ЛИТВИН наголосив, що необхідно «думати, що треба зробити в Україні, а не думати, що на хвилі невдоволення можна нарощувати рейтинг і здобути ті чи інші посади».

«Я думаю, що тут може бути одна загроза - дестабілізації, дезорганізації життя в країні, особливо з врахуванням того, що відбувається в Європі і у світі, коли наближається чергова економічна криза», - наголосив голова ВР.