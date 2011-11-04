У Януковича прорвало трубу

На вулиці Банковій у дворі адміністрації президента прорвало водопровід.

Про це "Українській правді"повідомили робітники, які знімають плити на Банковій зі сторони вулиці Лютеранської, щоб дістатися до труби.

"Тут сталася аварія. Чи ви гадаєте, що біля президента труби золоті?" – спитали робітники.

Місце аварії огороджено сірими залізними щитами, якими, зазвичай, відгороджуються від протестуючих. На місці знаходяться дві аварійні машини, одна вантажівка і один трактор.

На місці працюють 5-6 робітників.