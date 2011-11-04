Парламентська більшість проголосувала проти імені Бандери

Верховна Рада України направила до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА депутатський запит народного депутата України Євгена ЦАРЬКОВА (фракція КПУ) щодо недопущення найменування львівського аеропорту іменем провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 417 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У запиті йдеться про недопущення найменування Львівського аеропорту імені Бандери – «особи, яка під час Великої Вітчизняної війни співпрацювала з фашистським варваром та воювала проти радянської армії-визволительки».

Довідка УНІАН. Введення в експлуатацію реконструйованого львівського аеропорту заплановане на грудень 2011 року.

Партія “Свобода” пропонує присвоїти аеропорту ім’я провідника ОУН С.Бандери.

Натомість мер Львова Андрій САДОВИЙ запропонував присвоїти міжнародному аеропорту «Львів» ім’я короля Данила Галицького.

28 жовтня, перебуваючи у Львові, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що рішення про назву львівського аеропорту ухвалюватиме місцева влада. «Рішення прийматиме місцева влада. Згідно з українськими законами, як вирішить, так і буде», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ. Водночас Президент уникнув відповіді на запитання щодо його ставлення до присвоєння аеропорту імені провідника ОУН.

2 листопада промоційний портал Львова VisitLviv.net розпочав голосування за назву Львівського аеропорту на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, ініціатори голосування початково запропонували три варіанти назви, які впродовж останнього часу пропонувались різними середовищами – короля Данила Галицького (пропозиція міського голови Львова Андрія САДОВОГО), Іоана Пінзеля (пропозиція кількох десятків львівських діячів культури), Степана Бандери (пропозиція партії ВО «Свобода»).

„Користувачі Інтернету також можуть додавати свої варіанти назви аеропорту, які братимуть повноцінну участь в голосуванні. Зокрема, серед варіантів, запропонованих користувачами, найбільшу кількість набрала назви «Станіслав Лем» та «Аеропорт «Львів», які уже вийшли на четверте та п’яте місця відповідно”, - інформує прес-служба.