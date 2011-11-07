Луценку в суді стало зле
12:09, 07 листопада 2011Політика
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Вовк дав 10 хвилин
Колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ стало зле під час сьогоднішнього засідання Печерського райсуду м. Києва, який розглядає його справу.
Як передає кореспондент УНІАН, у ході допиту чергового свідка у справі адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН звернувся до суду з проханням оголосити технічну перерву у зв’язку із погіршенням самопочуття його підзахисного.
У зв’язку з цим головуючий суддя Сергій ВОВК оголосив перерву на 10 хвилин.
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