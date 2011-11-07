Москаль закликав ЗМІ порахувати, скільки МВС і ЄДАПС «вкрали грошей»

Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до фахових іноземних компаній з метою з’ясувати вартість обладнання для виготовлення біометричних паспортів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Міністерство закордонних справ України надало на запит Г.МОСКАЛЯ перелік підприємств Європи, які займаються виготовленням обладнання для біометричних паспортів.

"Мною направлені запити до кожної з іноземних компаній із проханням надати інформацію щодо вартості їхньої продукції”, – заявив Г.МОСКАЛЬ.

Як зазначається у повідомленні, 21 жовтня МВС «незаконно провело тендер для закупівлі втридорога обладнання в консорціуму ЄДАПС, який не є виробником подібної продукції».

«Закликаю ЗМІ, які висвітлюють це питання, самостійно провести журналістські розслідування і порахувати, скільки МВС України спільно з ЄДАПСом вкрало грошей із бюджету країни», - зауважив депутат.