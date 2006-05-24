Прихильники Жовтяка погрожують блокадою столиці

Представники Київщини заявляють, що заблокують тракторами дороги, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнить Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це журналістам заявив один з лідерів мітингу на захист Є.ЖОВТЯКА, який зараз відбувається біля Секретаріату Президента України у Києві, - лікар з Миронівки Петро ЛЯСКІВСЬКИЙ.

«Ми виведемо свої трактори, сільськогосподарську техніку, ми блокуємо Київ – якщо Президент зніме ЖОВТЯКА. Ми готові на такі дії», - зокрема заявив він.

При цьому П.ЛЯСКІВСЬКИЙ наголосив, що учасники мітингу серед яких є представники Української народної партії, Народного Руху України, СПУ, «Пори» вимагають зустрічі з Президентом, а також того, щоб президент прийняв рішення про збереження Є.ЖОВТЯКА на посаді губернатора.

«Ми голосували за цього Президента, тим самим ми голосували за нашого лідера, який був керівником обласного штабу «Нашої України» на виборах президента. І ця людина своїми діями – правовими професійними довела, що вона повинна знаходитися у владі, і повинна втілювати ті задуми, які були оголошені самим президентом», - наголосив П.ЛЯСКІВСЬКИЙ .

При цьому він підкреслив, що зараз на Банкову з’їхались не тільки представники політичних сил Київщини, а й представники громадськості – робітники, фермери, інтелігенція, пенсіонери, які прибули з різних населених пунктів області.

«Київська область, яка досягла перших результатів (за показниками соціально-економічного розвитку), не повинна поступатися своїм лідером», - наголосили учасники мітингу.

При цьому активісти зібрання підкреслили, що жодна область в Україні не виступила на захист свого голови адміністрації і що сьогодні у Києві під Секретаріатом Президента відбувається єдиний мітинг, на якому громадськість підтримує представника влади.

На запитання, на скільки серйозними є заяви про намір блокувати дороги у разі звільнення Є.ЖОВТЯКА, П.ЛЯСКІВСЬКИЙ відповів: «так наміри в нас серйозні».

Він також повідомив про створення Громадського комітету, який буде координувати дії прихильників Є.ЖОВТЯКА та скеровувати пропозиції на захист Є.ЖОВТЯКА, які надходять від населення. За словами П.ЛЯСКІВСЬКОГО, комітет очолив депутат Київської обласної ради, член УНП, Микола СТЕЛЬМАХ.

Під час мітингу до протестувальників вийшли представники Секретаріату Президента і пообіцяли, що за годину з ними зустрінеться перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня було оприлюднено повідомлення прес-служби Кабінету Міністрів України про рішення підготувати подання Президентові України про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади „за погіршення деяких показників соціально-економічного розвитку Київської області”.

Водночас Є.ЖОВТЯК не погоджується з такою позицією уряду. Зокрема, він наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006 - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він. Є.ЖОВТЯК вважає спроби відправити його у відставку „земельно-спекулятивним політиканством”.

Зараз Є.ЖОВТЯК після операції перебуває в лікарні.