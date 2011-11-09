Наливайченко каже, що заяви Тігіпка - лицемірство чистої води

Влада не має права скорочувати соціальні виплати для чорнобильців та інших вразливих категорій громадян, допоки зберігаються існуючі привілеї для високопосадовців, а мільярди бюджетних коштів розкрадаються через корупцію в системі державних закупівель, заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, заяви віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА про те, що у держави немає коштів на соціальні виплати та підвищення прожиткового мінімуму, є «чистої води лицемірством на фоні неконтрольованих розтрат бюджетних коштів чиновниками через тендерні процедури, зокрема, придбання товарів і послуг в одного учасника».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернув увагу на те, що, за офіційними даними Рахункової палати України, у 2010 році за позаконкурентною (корупційною) процедурою було здійснено майже 63% державних закупівель. При цьому, якщо середня вартість однієї закупівлі, здійсненої на конкурентних засадах, становила 1,5 млн. грн., то середня вартість однієї закупівлі, проведеної на позаконкурентних засадах, - 51 млн. грн.

За висновками Головного контрольно-ревізійного управління України, втрати бюджету від застосування корупційних тендерних схем в минулому році становили понад 10 млрд. грн., а за оцінками експертів «Transparency International», держбюджет щорічно втрачає близько 3 млрд. євро.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що тендерна корупція з’їдає бюджетні кошти, які мали би піти на фінансування соціальних програм, наповнюючи кишені вузького прошарку чиновників на центральному і регіональному рівнях.

«Така ситуація абсолютно влаштовує теперішню владну команду», - сказав голова політради «Нашої України».

На це вказують як нещодавно ухвалений новий закон про держзакупівлі, який суттєво розширює можливості для корупційних зловживань, так і відсутність реальної протидії правоохоронних органів тендерним розкраданням, зауважив він.

«Зрештою, достатньо ознайомитися з даними офіційного вісника держзакупівель та незалежного сайту «Наші гроші» для того, щоб переконатися, що співучасниками тендерної змови є багато урядовців та народних депутатів, які на телекамери рвуть на собі сорочку за народ», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що знищення корупційних схем у сфері держзакупівель є першочерговим кроком для наведення порядку в державі та ефективного використання бюджетних коштів в інтересах громадян.