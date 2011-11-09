Громадянський конституційний конгрес

За ініціативи громадських та профспілкових організацій - Громадський конституційний комітет; СОГ «Трудовий рух «Солідарність»; ГР «Вільний простір»; Економічний форум України; Конфедерація вільних профспілок Львівщини; Комітет виборців Донбасу; Конфедерація вільних профспілок Луганської області; шахтарські та підприємницькі профспілки; ветерани бойових дій; ветерани розвідки; Народна рада України; Асамблея малого та середнього бізнесу України - планується проведення 11 листопада 2011 року об 11.00 в «Українському домі» (Київ, Хрещатик, 2) Громадянського конституційного конгресу.

Метою заходу є створення єдиної потужної громадської платформи для конструктивного та соціально відповідального діалогу суспільства з владою задля посилення участі та впливу громадських інститутів у формуванні й реалізації державної політики через використання механізмів прямої демократії та народовладдя.

Ініціативною групою напрацьовано ряд документів, що стосуються участі громадськості в роботі Конституційної асамблеї, впровадження економічних та соціальних реформ, вирішення проблеми нелегітимності влади, реституції майна та власності, впливу на владу через інструменти прямої демократії та підтвердження європейського вибору громадянського суспільства.

Учасники конгресу планують створити ряд робочих органів, комітетів та комісій, робота яких буде спрямована на реалізацію моделі справжнього народовладдя.

Будуть запропоновані механізми та шляхи подолання наслідків світової кризи та внутрішніх загроз.

Оргкомітет Громадянського конституційного конгресу

Контакти:

(050) 746-09-43

usbi06@gmail.com