Власенко назвав дату розгляду апеляції Тимошенко

Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочне розгляд скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського райсуду столиці, яким її було засуджено до семи років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО повідомив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Відповідно до інформації, яку сьогодні захист отримав у Печерському районному суді, а саме Печерський районний суд призначає дату та час апеляції, апеляція буде розглядатися 13 грудня об 11-й годині», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи відомо, які судді розглядатимуть апеляцію екс-прем’єра, він сказав, що за наявною у нього інформацією, скарга Ю.ТИМОШЕНКО станом на сьогоднішній день ще проходила стадію реєстрації і, відповідно, судді ще не були призначені.

«Але ви знаєте, є така у нас достатньо дивна інформація про те, що спеціально для того, щоб не обирати суддів за допомогою комп’ютерної системи, наказом голови суду суддів кримінальної палати, так би мовити, закріпили за районними судами. Тобто, комп’ютер буде обирати не з усього складу суддів кримінальної палати, а лише з тих, які наказом голови суду закріплені за Печерським районним судом. А закріплені вони за Печерським районним судом без будь-яких ознак кваліфікаційних, а лише, так би мовити, за побажанням голови суду», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Таким чином, зазначив він, визначення суддів, які розглядатимуть скаргу Ю.ТИМОШЕНКО, буде «вибором без вибору».

Враховуючи цю інформацію, С.ВЛАСЕНКО сказав, що як народний депутат він завтра для того, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, направить відповідний запит на ім’я голови Апеляційного суду з вимогою надати йому інформацію, що відбувається і відповідно до якої статті закону.

Разом з тим адвокат зауважив, що за його інформацією, за Печерським районним судом закріплені ті судді Апеляційного суду, «які найбільш залежать від влади, ті, які ще не пройшли процедуру свого призначення, ті, по яких відкриті дисциплінарні провадження, і так далі».