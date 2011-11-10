Народна премія за заслуги і досягнення в спорті «Золотий Мангуст»

У п'ятницю, 11 листопада, о 14:30 в УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція, присвячена Третій Всеукраїнській Народній премії за заслуги і досягнення у галузі спорту «Золотий Мангуст».

З метою визнання кращих спортсменів України, відродження спортивного духу і підняття престижу спорту, журнал «Школа виживання Мангуст» і Вінницький ювелірний дім «Кімберлі» заснували в 2009 році Всеукраїнську Народну Премію за заслуги і досягнення в спорті «Золотий Мангуст». Статуетка «Золотий Мангуст» виготовлена зі срібла 925 проби, покрита золотом 900-ї проби, встановлена на підставці з каменя «зелений змійовик».

Про лауреатів 2009 і 2010 року, а також номинантів 2011 року, про церемонії нагородження і торжества, про новий вигляд єдиноборства, про секрети їх популярності і подальші перспективи, про необхідність популяризації змішаного єдиноборства, розкажуть учасники прес-конференції:

Лерник МУСАЕЛЯН - засновник Народної премії, головний редактор Всеукраїнського журналу «Школа виживання «Мангуст»;

Ігор ІЛЬЧИШЕН - засновник Народної премії, директор Вінницького ювелірного будинку «Кімберлі»;

Ельбрус ТЕДЕЄВ - народний депутат України, президент Асоціації спортивної боротьби України;

Ельхан ВЕЛІЄВ - президент Європейської федерації бойового самбо, президент Федерації бойового самбо України;

Олександр МАНДРИК - перший віце-президент федерації панкратіона України, президент Європейської федерації панкратіона.

За підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту, Одеського міського голови, а також Федерації панкратіона України, Федерації бойового самбо України, Федерації вольної боротьби України і багатьох відомих бізнесменів і політиків лауреатами Народної Премії «Золотою Мангуст» стали видатні спортсмени і тренери сучасності, ветерани спорту, люди, чиїми зусиллями сьогодні Україна гідно представлена в міжнародному спортивному співтоваристві.

19 листопада 2011 року в Одесі в Концерт-холі «Сади Перемоги» о 19.00 відбудеться Третя церемонія нагородження Всеукраїнською Народною Премією за заслуги і досягнення у галузі спорту «Золотий Мангуст».

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