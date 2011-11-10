Мельниченко готовий до розмови зі слідчим за однієї умови

Екс-майор Державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО готовий зустрітися зі слідчим у будь-якій країні за умови скасування судового рішення про взяття його під варту й допуску до справи двох захисників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО.

"МЕЛЬНИЧЕНКО готовий поспілкуватися зі слідчим на території українського посольства в будь-якій країні, куди зможе приїхати слідчий і він сам разом із адвокатами, за умови, що буде скасовано рішення Шевченківського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Також нас із Павлом СИЧОВИМ (ще один адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА - УНІАН) повинні допустити до справи як захисників", - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Адвокат розповів, що ці умови є гарантією безпеки М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

М.НЕДІЛЬКО підкреслив, що як тільки він і П.СИЧОВ будуть допущені до справи офіційно, відразу ж буде оскаржено постанову суду про примусову доставку екс-майора до суду й взяття під варту.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки вірогідний приїзд М.МЕЛЬНИЧЕНКА в Україну для дачі свідчень, адвокат сказав: "Посадити МЕЛЬНИЧЕНКА в СІЗО - це один із етапів плану влади й фігурантів "справи Гонгадзе". На мою думку, СБУ, Генпрокуратура робить усе, щоб він не повернувся в Україну".

Таким чином адвокат дав зрозуміти, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО навряд чи повернеться в Україну для участі в процесуальних діях у його справі найближчим часом, оскільки це спричинить його арешт.

М.НЕДІЛЬКО повідомив, що загрозу життю М.МЕЛЬНИЧЕНКА досі не усунено. "Умови, які примусили його залишити країну, не усунено", - сказав він.

Крім того, адвокат зазначив, що екс-майору досі офіційно не пред`явлено звинувачення, відповідно не могло йтися про підписку про невиїзд і незаконність перетину кордону.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА було порушено кримінальну справу за розголошування державної таємниці, перевищення службових повноважень і використання підроблених документів.

29 липня 2011 року Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 23 червня 2011 року, яким той скасував постанову екс-генпрокурора України Святослава ПІСКУНА від 1 березня 2005 року, якою було закрито кримінальну справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Справа надійшла в СБУ, досудове слідство поновили. 23 вересня 2011 року слідчий СБУ виніс постанову про оголошення М.МЕЛЬНИЧЕНКА в розшук, з 14 жовтня він перебуває в міжнародному розшуку.

Шевченківський районний суд Києва 18 жовтня 2011 року виніс постанову про арешт М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства.

В постанові суду йдеться про те, що у разі затримання М.МЕЛЬНИЧЕНКА його повинні не пізніше ніж через 48 годин доставити до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Це зроблено у зв`язку з тим, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває в міжнародному розшуку, ухиляється від слідства й перешкоджає встановленню істини у справі, зазначили в Генпрокуратурі України.