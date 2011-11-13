БЮТ: "регіонали" фальсифікують вибори в Криму

У "Батьківщині" заявляють про масові фальсифікації з боку Партії регіонів під час довиборів до кримського парламенту. У неділю у Сімферополі відбулися довибори до Верховної Ради Криму по 13 мажоритарному округу замість депутата від Партії регіонів Олександра Ануфрієва, який помер на початку вересня.

Як розповів "Українській правді" депутат від БЮТ Андрій Сенченко, влада застосовує технології фальсифікування: "Усі комісії сформовані у штабі Партії регіонів. Усього було висунуто 20 кандидатів, з них – 15 кандидатів – технічні, від сателітів Партії регіонів. 13 з них після формування комісій зняли свої кандидатури, а їхні представники залишилися в комісіях", - сказав він.

Таким чином, за словами депутата, у складі виборчих комісій не залишилося представників "ні БЮТ, ні комуністів, ні якихось інших партій, які висунули реальних кандидатів, усі члени комісій – від Партії регіонів або її сателітів".

"Основна технологія, за якою зараз фальсифікуються вибори, - це платне голосування на дому. Приблизно по 4% виборців на округ збираються проголосувати на дому. На окремих дільницях – до 6%", - розповів Сенченко. Оскільки загальна явка не перевищить 15%, оцінює депутат, голосування на дому досягне третини, чи навіть половини всіх отриманих бюлетенів.

"Майже в усіх дільницях члени комісій проголосували за те, щоб не включати спостерігачів до команди, яка виїжджає з урною для голосування до виборців, які виявили бажання голосувати на дому. Тим самим кандидати від опозиційних партій були позбавлені можливості контролювати цей процес", - додав він.

"Найгірше те, що вони залучили криміналітет", - додав він, змалювавши як "характерні молодики" блокували машину спостерігачів.