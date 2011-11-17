Міністр закликав хоча б на півроку зупинити вбивство бездомних тварин

Міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ закликав мерів міст «хоча б на півроку» зупинити вбивства бездомних тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, яких заходів вживає Мінекології в рамках підготовки України до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року і у зв'язку з вимогами європейських громадських організацій гуманно ставитися до бездомних тварин.

«Я звертаюся до всіх мерів міст: давайте на півроку припинимо це страшне жахливе ставлення до тварин і постараємося зробити «Стоп!» цим смертям хоча б на півроку», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що в 2012 році в Києві й Чернігові буде побудовано притулки для бездомних собак.

«Ми з громадськими організаціями й міжнародними, й українськими, починаємо в 2012 році будівництво притулків для собак. Ви знаєте, що питання того, як ставляться до бездомних тварин, достатньо проблемне, відбувається їх вбивство», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що під будівництво цих притулків у Києві й Чернігові вже виділена земля й розроблено проекти.

Крім того, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що зустрічався з представниками громадських організацій Великої Британії, які займаються захистом собак, а також має намір зустрітися з німецькими зоозахисниками.

«Ми йдемо назустріч і будуємо притулки», - додав міністр.

Також М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що Мінекології виділить кошти тим великим містам, які підготують проекти з будівництва притулків.

Як повідомляв УНІАН, газета “Сегодня” (№250 від 8 листопада) писала, що в Пирогово планують побудувати ще один притулок для 1,5-2 тис. тварин.

За даними видання, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що, згідно з новою національною програмою, притулки європейського рівня створять у найбільших містах країни, а пілотний проект реалізують у столиці. Зараз є вже приклади, коли міські комунальники просто відловлюють собак і вбивають.

За словами президента Міжнародного товариства захисту тварин «SOS» Тамари ТАРНАВСЬКОЇ, в Пирогово планують добудувати до старого ще один притулок на 1500-2000 тварин із центром стерилізації.

«Мінекології дійсно робить усе залежне від них, вперше бачу бажання чиновників допомогти. Вони виділять на проект 6 млн. грн., але про ділянку землі переговори поки йдуть безрезультатно», - сказала вона.

«Щоб вирішити це питання, необхідно 4-6 місяців, говорять у мерії», - писала газета.