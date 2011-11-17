У Страсбурзі рекомендують парафувати Угоду з Україною до кінця року

Комітет Європарламенту із закордонних справ рекомендує якнайшвидше завершити усі процедури, пов’язані з Угодою про асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятому сьогодні на засіданні комітету проекті рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій.

У проекті, зокрема, рекомендується парафувати Угоду про асоціацію з Україною бажано до кінця цього року.

Також відзначається право України на європейську перспективу, однак наголошується на необхідності дотримання демократичних стандартів, зокрема, верховенства права, прав та свобод людини.

Депутати висловилися за те, щоб закликати Президента та уряд України забезпечити можливість для колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших лідерів опозиції повноцінно брати участь у політичному процесі як зараз, так і під час наступних виборів в Україні.

Крім того, комітет висловився за надання допомоги Україні у реформуванні судової системи відповідно до європейських стандартів з метою уникнення вибіркового використання правосуддя і гарантування незалежної, чесної та прозорої судової процедури.

Серед поправок міститься пропозиція ряду депутатів із групи народних партій про забезпечення механізмів, які б давали можливість тимчасово припиняти дію Угоди про асоціацію у випадку порушення основних фундаментальних цінностей.

Також комітет висловився за надання допомоги українській владі у процесі реформування Конституції та виборчого законодавства відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Депутати висловилися за підтримку необхідних реформ, щоб забезпечити пріоритетність антикорупційної політики для української влади.

Окремим пунктом проекту рекомендацій депутати висловилися за надання технічної допомоги Україні в енергетичному секторі, а також за надання допомоги українській владі у переговорах з Росією щодо постачання газу з тим, щоб гарантувати, що торгівля газом України з Росією відповідала європейським торговельним стандартам та цінам.

Депутати також висловилися за необхідність активно працювати над запровадженням безвізового режиму, ніж очікувати його встановлення у довгостроковій перспективі.

Проект рекомендацій буде винесений на голосування Європарламенту на одній із найближчих сесій.