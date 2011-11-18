Королевська: лідером “Батьківщини” залишається Тимошенко

Народний депутат від “БЮТ-Батьківщини” Наталія КОРОЛЕВСЬКА спростовує інформацію про продаж місць у виборчих списках ВО “Батьківщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Хмельницькому.

“Вперше про це чую... І я сподіваюся, що методи виборчого процесу будуть змінені. Ми маємо зробити висновки після виходу “тушок”, зради”, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, необхідно змінити підхід до формування майбутньої політичної команди, для цього варто використати праймеріз, щоб продемонструвати виборцям відкритість формування виборчих списків.

Як додала Н.КОРОЛЕВСЬКА, лідером ВО “Батьківщина” залишається Юлія ТИМОШЕНКО, і “вона сьогодні формує порядок денний своєї політичної сили”.