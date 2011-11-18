Депутати зрізали дві секції паркана біля Верховної Ради

Біля Верховної Ради України декілька депутатів із фракцій НУ-НС і "БЮТ-Батьківщина" спиляли «болгаркою» дві секції паркана з боку Маріїнського палацу.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам народний депутат України Віктор УКОЛОВ (фракція "БЮТ-Батьківщина") зазначив, що депутати спиляли цю огорожу, оскільки вона встановлена незаконно.

«Якщо більшість хоче такого роду огорожу біля Верховної Ради України, то вона має проголосувати за це, і тоді ми подивимось, хто хоче відгороджуватися від людей. Оскільки паркан є незаконним, то ми його й знесли, а міліція і далі буде виконувати свою роботу – охороняти Верховну Раду», - зазначив В.УКОЛОВ.

Народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ (НУ-НС), який власноруч «болгаркою» зрізав металеві секції паркану, назвав цю акцію «символічною». За його словами, тепер через цей прохід до парламенту зможуть наблизитися люди, які приходять протестувати проти дій влади.

А.ПАРУБІЙ зауважив, що міліція не заважала депутатам демонтувати паркан, після того як вони пред’явили свої мандати.

Працівники охорони біля ВР на запитання журналістів, чому вони не втручаються в ситуацію, відповіли, що не можуть перешкоджати діям депутатів, бо вони є недоторканними.

Як повідомляв УНІАН, двометровий паркан встановили біля будівлі Верховної Ради на початку жовтня цього року.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення огорожі.

Тим часом цю огорожу кілька разів зносили учасники акцій протесту проти скасування пільг.

Зокрема, 3 листопада біля Верховної Ради учасники акції зламали металеву огорожу і увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

У Головному управлінні МВС України в Києві повідомили, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганських дій і завдання тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час акції протесту 3 листопада біля парламенту міліція встановлює, кому належить металева огорожа біля центральних входів до будівлі Верховної Ради.

12 листопада паркан укріпили бетоном.