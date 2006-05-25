Литвин відкрив першу сесію Верховної Ради України V скликання

У Верховній Раді України розпочалась урочиста церемонія складення присяги народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі присутні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ та члени Кабінету міністрів, голови обласних державних адміністрацій, керівники силових відомств, державних органів влади, судової гілки влади, голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Як відомо, відповідно до статті 79 Конституції України, повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги. З цього ж моменту припиняються повноваження попередньої Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України четвертого скликання Володимир ЛИТВИН проінформував про присутніх у сесійній залі і запросив на сцену найстаршого народного депутата, комуніста Івана ГЕРАСИМОВА для оголошення присяги народного депутата.

Після цього пролунав духовний гімн України «Молитва за Україну» у виконанні Національного академічного народного хору ім. Григорія Верьовки. Потім В.ЛИТВИН запросив депутатів скріпити своїми підписами присягу під її текстом. Для цього оголошено перерву.

О 12.00 розпочнеться перше пленарне засідання Верховної Ради п’ятого скликання.

У першому засіданні ВР візьмуть участь 448 депутатів. Незареєстрованими залишаються два депутати – Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Олег ЦАРЬОВ, яким термін реєстрації з об`єктивних причин продовжено відповідно до 1 вересня і 25 липня.