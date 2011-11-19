Ключовий свідок фінансових махінацій у «Родовід банку» викинувся з вікна

У Донецьку викинувся з вікна один з ключових свідків з розслідування фінансових махінацій у "Родовід банку" - 43-річний фінансист Геннадій Піскун.

Як повідомляє газета "Дзеркало тижня. Україна" №42 від 18-25 листопада, це сталося ще 28 жовтня.

Джерела видання, близькі до Головного слідчого управління СБУ, стверджують, що Г.Піскун наклав на себе руки. «Сам» чи «не сам» вилетів із вікна свідок афери - може, й запитання, але немає сумнівів у тому, що причиною стала справа «Родоводу», - зазначили газеті співрозмовники.

Зокрема, у розслідуванні фінансової афери, проведеному відділом ГСУ СБУ під керівництвом полковника Олега ЖИВОТОВА, Г.Піскуна розглядали як одного з основних свідків, що міг дати показання про особистостей і схеми, завдяки яким банк «Родовід» перетворився на символ державної корупції.

Згідно з постановою про залучення Г.Піскуна як обвинувачуваного його звинувачували «у попередній змові з групою невстановлених осіб» з отримання права на чуже майно в особливо великих розмірах, передане в іпотеку «Родовід Банку» шляхом обману та з метою неповернення боржниками кредиту, тобто діючи в інтересах третіх осіб.

Як пише видання, слідчі СБУ розкрили величезну і трудомістку схему фальсифікацій: «невстановлені особи» в липні-листопаді 2009 року підробили цілий пакет документів. Зокрема, були підроблені земельні акти і оціночні документи на неіснуючі земельні ділянки, які були передані в заставу банку. Посадові особи «Родовід Банку» в розпал кризи з незрозумілих мотивів вирішили списати з позабалансового рахунку фінустанови прийняте в іпотеку майно на суму 62,816 млн. грн. Натомість вони одержали неіснуючу заставу, наявність якої відповідні служби банку чомусь не завдали собі клопоту перевірити.

Значення Г.Піскуна полягало в тому, що він міг дати свідчення, завдяки яким слідство могло зайти на самий верх. І тоді б посадові особи (засновники банку, кредитна рада) могли б бути притягнуті до відповідальності, і розповісти, з ким, в свою чергу, ділилися вони.

«Те, що Піскун заговорить, стало зрозуміло не тільки слідчим... Немає сумнівів, що на Піскуна тиснули з двох сторін ті, хто хотів одержати зізнання, і ті, хто хотів, щоб Піскун не дав на них показань», - розповіло джерело .

Генпрокуратура направила до суду кримінальну справу щодо колишнього тимчасового адміністратора “Родовід банку”

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу щодо колишнього тимчасового адміністратора “Родовід банку” Сергія ЩЕРБИНИ.

6 вересня 2011 року відомством затверджено обвинувальний висновок і направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням С.ЩЕРБИНИ за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України і громадянина А. – за ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством, проведеним Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, встановлено, що упродовж 2008–2009 років С.ЩЕРБИНА і директор одного з підприємств, громадянин А., підробивши документи про оренду майна і виконання ремонту орендованого приміщення, заволоділи коштами на суму понад 44,8 млн грн.

Крім того, тимчасовий адміністратор, перевищивши свої службові повноваження, без погодження й дозволу Національного банку України уклав з адвокатським об’єднанням угоду про надання правових послуг, чим банку було завдано матеріальної шкоди на суму 301,6 млн грн.

Також у Генпрокуратурі зазначили, що стосовно обвинуваченого С.ЩЕРБИНИ застосовано запобіжний захід – взяття під варту, громадянин А. перебуває на підписці про невиїзд.