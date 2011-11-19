Тягнибок запідозрив меншість у змові з Партією регіонів

Голосування у Верховній Раді України за закон «Про вибори народних депутатів України» фактично є змовою між Партією регіонів та меншістю в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК в ефірі «Шустер Live».

Він зазначив: «Це відбулася змова, яка дала можливість сфальсифікувати наступні парламентські вибори і вона створила певну індульгенцію для ЯНУКОВИЧА в тому плані, що вибори і закон легітимізовані перед Європою». «Європа, яка ставила вимогу, щоби був єдиний спільний закон, вона сьогодні говорить, що ЯНУКОВИЧ все зробив правильно і навіть, якщо будуть фальсифікації, а фальсифікації будуть точно, то тепер апелювати до Європи чи апелювати до громади є нереально», - наголосив О.ТЯГНИБОК.

Звертаючись до представників фракції «БЮТ-Батьківщина» О.ТЯГНИБОК сказав: «Ви просили Європу. Щоб Європа, даруйте, за вас заступалася, а тепер ви фактично їй наробили купу під носа».

Народний депутат України із фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ у свою чергу також заявив, що «це була змова», оскільки «найсильніші політичні сили були зацікавлені в тому, щоб підняти виборчий бар’єр, щоб молоді політичні сили не мали змогу потрапити в парламент».

Натомість народний депутат України із фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПОДГОРНИЙ наголосив, що про ніяку змову не може бути й мови. За його словами, якби фракція не брала участь в зміні того закону, який пропонувався більшістю в парламенті, і якби він був прийнятий без цих змін, то на виборах до ВР повторилася б та ж ситуація, що й на місцевих виборах у 2010 році. Він нагадав, що тоді поправки до закону від опозиції не були враховані. «І ми отримали закон, по якому пройшли вибори 2010 року, і всі жахнулися цих виборів, бо там була фальсифікація на фальсифікації, котра булла закладена в закон», - сказав С.ПОДГОРНИЙ. Він наголосив, що при підготовці закону про вибори народних депутатів були враховані «17 позицій, які покращують закон». «Ми вважаємо, що вибори пройдуть демократично і прозоро», - додав він.

Народний депутат України Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракція НУ-НС) зазначив, що пропонувався проект закону, який «фактично передбачав призначення депутатів». За його словами, якби опозиція не наполягла на своїх змінах, то тоді й без неї був би прийнятий закон, який не дав би можливості провести вибори без фальсифікацій. При цьому депутата наголосив: «Ми добилися, як на мене, неможливого, ми прийняли той закон, який, звичайно, недосконалий, бо досконалості немає меж», але який дає можливість провести чесні вибори. Він закликав представників всіх опозиційних сил «не нищити себе на старті», а домовлятися, щоб здобути на виборах перемогу. «Ми можемо вигравати вибори, якщо ми будемо разом, якщо ми здатні контролювати вибори, якщо ми здатні хоч трішечки наступити на горло власній пісні», - наголосив Р.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – від НУ-НС, 24 – від КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народної партії – 20, позафракційні – 18.