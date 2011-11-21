Томенко просить Попова поставити всі крапки над «і»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ звернення з проханням демонтувати паркан біля Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у своєму зверненні віце-спікер наголосив, що встановлення двометрового паркану біля будівлі парламенту суспільство сприйняло як зневагу до себе.

Він нагадав, що після кількох місяців дискусії стосовно встановлення паркану у Верховній Раді не знайшлося жодного депутата, який би вітав таке рішення.

Більше того, як з’ясувалося, Верховна Рада ні фінансово, ні організаційно не має до встановлення огорожі жодного стосунку.

М.ТОМЕНКО нагадав, що згодом КМДА також заявила, що не має жодного стосунку до встановлення паркану і, врешті-решт, стало відомо, що його встановило Печерське управління зелених насаджень нібито для того, щоб відгородити Маріїнський парк. Зважаючи на те, що дана структура знаходиться в системі підпорядкування КМДА, М.ТОМЕНКО попросив керівництво міськадміністрації вирішити питання з демонтажем паркану.

«Було б доцільним і правильним розставити всі крапки над «і» та нарешті демонтувати паркан біля будівлі українського парламенту, повернувши ситуацію у звичне русло», - підсумував віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, двометровий паркан встановили біля будівлі Верховної Ради на початку жовтня цього року.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення огорожі.

Тим часом паркан декілька разів зносили учасники акцій протесту проти скасування пільг.

Зокрема, 3 листопада біля Верховної Ради учасники акції зламали металеву огорожу й увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

12 листопада паркан укріпили бетоном.

18 листопада декілька депутатів із фракцій НУ-НС і "БЮТ-Батьківщина" спиляли «болгаркою» дві секції паркану.