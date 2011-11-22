Янукович і Грібаускайте розмовляють віч-на-віч

У Києві відбувається зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЕ у форматі «віч-на-віч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, далі під головуванням глав держав розпочнеться п’яте засідання Ради президентів України та Литовської Республіки.

Пріоритетним питанням під час переговорів на найвищому рівні має стати питання європейської інтеграції України.

Після засідання заплановано підписання низки двосторонніх документів.