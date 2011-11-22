Янукович каже, що в Угоді про асоціацію неузгодженим залишається один пункт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на сьогоднішній день в Угоді про асоціацію з ЄС залишається неузгодженим лише пункт про надання Україні перспективи членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Президентом Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЕ сьогодні в Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що для України це питання є надзвичайно важливим і принциповим.

«Україна наполягає на тому, щоб в договорі були відображені перспективи вступу до Європейського Союзу. Ми вважаємо, що другого такого договору вже ніколи не буде, оскільки в практиці Європейського Союзу такого немає, тому для нас цей договір є стратегічним і дуже важливим і має увібрати в себе всі ці елементи», - наголосив Президент.

Він також підкреслив, що сьогодні українське суспільство позитивно ставиться до європейської інтеграції і це також є важливим фактором руху України в європейський бік.

Крім того, Президент висловив сподівання, що під час саміту Україна-ЄС в грудні буде прийнято рішення про надання Україні другої частини плану щодо безвізового режиму.