Опозиція під Лук’янівським СІЗО: Ми не раби!

Українська опозиція повинна об`єднатися навколо загальнонаціонального лідера Юлії ТИМОШЕНКО і посилити тиск на владу, примушуючи її випустити на свободу всіх політв`язнів.

Про це в ході мітингу біля Лук’янівського СІЗО заявили народні депутати від опозиції (фракція «БЮТ-Батьківщина»), почесні члени ВМГО «Батьківщина Молода» Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Борис ШИЯНОВ і Андрій ШЕВЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, виступаючи перед мітингувальниками, депутат зазначила: «Хіба могли ми собі уявити сім або п`ять років тому, що нам доведеться відзначати День Свободи біля СІЗО? Що люди, які втілюють собою свободу й дух Майдану, опиняться за гратами? Світ перевернувся. І сьогодні ті, хто 7 років тому вивели людей на Майдан, щоб боротися зі злом і несправедливістю, перебувають у СІЗО. Наше завдання – зробити все, що в наших силах, щоб Юлія ТИМОШЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО були на волі».

Депутат переконана, що «зло правитиме доти, доки люди мовчатимуть і не діятимуть. Наше завдання – знайти, зібрати й організувати всіх сильних людей, які готові боротися за незалежну й вільну Україну. Ми повинні підтримати їх і допомогти їм. Ми повинні єдиним громадянським фронтом продемонструвати нашій владі: ми є, ми живі й ми не раби!».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що влада сьогодні заборонила проводити масові заходи, очевидно для того, щоб повністю витравити цю дату з пам`яті українців. «Але Майдан – це не точка на карті: він там, де несправедливість. Сьогодні український Майдан тут – біля Лук’янівського СІЗО. Доки Юлія перебуває у в`язниці, ніякі вибори не будуть демократичними, оскільки в них не бере участь єдиний загальнонаціональний лідер опозиції», – підкреслила політик. Також вона висловила впевненість, що наступний День Свободи український народ відзначатиме разом із Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що історія пістрявить прикладами того, як влада різних країн фабрикує звинувачення проти опозиціонерів. Проте, за його словами, свобода й справедливість, все одно перемагають. «Ю.ТИМОШЕНКО в Україні – це Махатма Ганді в Індії 70 років тому. Суд над Юлею закінчиться так само, як суд над Ганді: перемогою справедливості! Наша країна отримає свободу, тому що ніяка юридична казуїстика не приховає ту несправедливість, яка сьогодні вершиться. Народ не терпітиме несправедливість», – заявив А.ШЕВЧЕНКО.

Його колега по фракції Борис ШИЯНОВ заявив: «Усі авторитарні режими приречені на знищення. І нинішній український режим так само буде знищено. Ми все одно будемо підніматися, організовуватися і в результаті – переможемо».

Як зазначили в прес-службі, в мітингу, організованому «Батьківщиною молодою», взяли участь представники Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина Молода», Всеукраїнського комітету «Наступ» і Української соціал-демократичної партії.